Лучано Спаллетти высказался о ничьей «Ювентуса» с «Вероной»

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти прокомментировал результат матча 35-го тура итальянской Серии А с «Вероной» (1:1).

«Мы всегда должны оценивать происходящее, анализировать ситуацию, а затем стараться улучшить свою игру в следующих матчах, потому что именно они сейчас имеют значение, учитывая, что мы не выиграли этот матч.

Конечно, мы разочарованы и расстроены, и, к сожалению, такое случается в футболе. Нам не повезло, и с большим количество опасных моментов мы могли бы переломить ход игры, хотя контролировать всё невозможно. Что мы можем сделать, так это сохранять хладнокровие в важные моменты, чего мы сегодня не сделали. Это одно из качеств, которое делает игрока великим, потому что ты можешь определить те моменты, когда нужно быть полностью сосредоточенным.

Я думаю, мы начали довольно хорошо, но затем «Верона» блокировала атаки, что вполне естественно. Мы создали несколько опасных моментов, но не смогли продолжить должным образом, затем позволили им провести несколько контратак, плюс эта ошибка, которая ещё больше усложнила ситуацию. После этого напряжение нарастало, ты боишься, что не справишься, когда все говорят, что это легкая игра, а ты понимаешь, что это совсем не так.

Мы допускали ошибки, которые свойственны молодым игрокам, вещи, которые слишком банальны для этого уровня, но во втором тайме мы оттеснили их назад и показывали великолепный футбол, заслуживая победы. Мы играли в свою игру, и я думаю, в целом мы заслужили победу», — приводит слова Спаллетти Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

«Верона» занимает предпоследнее, 19-е место, в турнирной таблице чемпионата Италии с 20 очками в 35 матчах. «Ювентус» располагается на четвёртой строчке. В активе туринской команды 65 очков после 35 игр.