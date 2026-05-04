Гвардиола объяснил, за счёт чего «Манчестер Сити» еще борется за титулы

Испанский наставник Хосеп Гвардиола высказался об уровне «Манчестер Сити» в сезоне-2025/2026.

«Я не работал бы здесь 10 лет, даже если бы выигрывал все эти трофеи, если бы не благоприятное окружение. Я всё ещё чувствую большую энергию и с удовольствием прихожу на работу в выходной. Меня обрадовало, что Гюндоган вернулся к нам из Барселоны и сказал: «Ман Сити — это топ, топ». Если так говорят, значит, мы движемся в правильном направлении. Именно поэтому мы постоянно выступаем в Лиге чемпионов уже 12-14 лет. Именно поэтому мы постоянно боремся за титул — клуб стабилен в тактике, системах, составе и тренерском штабе. Это своего рода среда, в которой людям комфортно», — приводит слова Гвардиолы The Guardian.

В текущем сезоне «Манчестер Сити» может завоевать три трофея. Команда дошла до финала Кубка Англии, где сыграет с «Челси». В АПЛ коллектив Гвардиолы располагается на второй строчке (70 очков после 33 игр), имея два матча в запасе перед возглавляющим таблицу «Арсеналом» (76 очков в 35 матчах). Ранее «горожане» завоевали Кубок английской лиги, победив в финале «канониров» со счётом 2:0. В Лиге чемпионов команда из Манчесетера завершила свой путь на стадии 1/8 финала, где смогла пройти «Реал» Мадрид.