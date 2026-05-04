Защитник «Зенита» высказался о матче с ЦСКА

Защитник петербургского «Зенита» Ваня Дркушич сказал, что гол защитника Игоря Дивеева в ворота ЦСКА в матче 28‑го тура РПЛ оказался переломным.

© ФК «Зенит»

— Каждый мяч имел вес. Но гол Дивеева — особенный: он был забит еще до перерыва при счете 0:1 в пользу ЦСКА, после чего мы окончательно перехватили инициативу и стали оказывать еще большее давление на соперника. После перерыва Саша Соболев быстро воплотил его в наше преимущество в счете, а Луис Энрике красиво поставил точку, — сказал Дркушич.

«Зенит» на выезде обыграл московский ЦСКА со счетом 3:1. Дивеев, ранее выступавший за красно‑синих, сравнял счет в первом тайме. После перерыва голы забили Александр Соболев и Луис Энрике.

«Зенит» набрал 62 очка и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, на одно очко отставая от «Краснодара».

В следующем туре «Краснодар» 11 мая сыграет на выезде с московским «Динамо», в заключительном матче южане примут «Оренбург». «Зенит» 10 мая на своем поле встретится с «Сочи», а 17 мая отправится в гости к «Ростову».