Выяснилось, включен ли Сафонов в заявку ПСЖ на матч с "Баварией" в ЛЧ

Российский голкипер Матвей Сафонов включён в заявку «ПСЖ» на ответный матч с «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА. Первая игра, состоявшаяся в Париже, завершилась победой «ПСЖ» со счётом 5:4. Ответный матч пройдёт 6 мая в Мюнхене и начнётся в 22:00 мск.

В заявке на предстоящий полуфинальный матч находятся также защитник Илья Забарный и нападающий Хвича Кварацхелия.

В последнем матче 32-го тура Лиги 1 с «Лорьяном» Сафонов отсутствовал и в воротах играл Ренато Марин. Этот матч завершился вничью — 2:2. В результате отсутствия Сафонова прервалась его серия из 19 матчей подряд в стартовом составе «ПСЖ».