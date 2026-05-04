Гендир "Ростова" прокомментировал слухи об интересе "Краснодара" к игроку клуба

Генеральный директор "Ростова" Игорь Гончаров прокомментировал слухи об интересе "Краснодара" к игроку клуба Алексею Миронову.

"Нашими футболистами постоянно кто-то интересуется. Нам, конечно, это очень приятно и лестно. Но никаких официальных предложений не было", - сказал Гончаров "Матч ТВ".

Ранее в СМИ появилась информация, что "быки" заинтересованы в трансфере Алексея Миронова.

Российский игрок выступает в составе "Ростова" с начала июля 2022 года. В текущем сезоне за клуб полузащитник провел 29 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.