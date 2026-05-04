Женская команда из КНДР впервые сыграет в Южной Корее

Женский футбольный клуб «Нэкохян» из КНДР примет участие в полуфинальном матче Лиги чемпионов Азиатской футбольной конфедерации (AFC) против южнокорейского «Сувона», сообщает агентство Ренхап.

Игра состоится 20 мая в Сувоне. Это будет первый матч женского футбольного клуба в Южной Корее. AFC проинформировала Футбольную ассоциацию Южной Кореи (KFA) о решении «Нэкохяна» приехать на игру. В состав делегации северокорейского клуба войдут 27 футболисток и 12 представителей штаба, они прибудут в аэропорт Инчхон рейсом через Пекин 17 мая.

В октябре 2018 года Южная Корея принимала турнир по футболу среди юношей до 15 лет, в котором принимали участие два клуба из КНДР.

В 2005 и 2013 годах женская сборная КНДР приезжала в Южную Корею для участия в чемпионате Восточной Азии по футболу (EAFF). Южная Корея проводила чемпионаты EAFF в 2018 и 2025 годах, но команда Северной Кореи снялась с обоих турниров.