Мостовой прокомментировал отставку Челестини

Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой высказался об уходе Фабио Челестини из ЦСКА.

"В футболе всё давным-давно придумано. Если есть результат, тебя все обнимают, запускают салюты, шампанское. Нет результата - те же люди с вилкой и ножичком тебя в спинку. Единственное, что остаётся буквально пару туров до конца и впереди матч со "Спартаком". Может быть, внутри клуба что-то происходило. Здесь нечему удивляться", - сказал Мостовой "Чемпионату".

Фабио Челестини был назначен главным тренером московского ЦСКА в июне 2025 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 40 матчей, одержала 21 победу, 6 раз сыграла вничью и потерпела 13 поражений во всех турнирах.

Сегодня, 4 мая, пресс-служба "армейцев" объявила о расторжении контракта со швейцарским специалистом по соглашению сторон.