Газзаев: Челестини нужно было убирать раньше

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев считает, что руководству ЦСКА нужно было раньше расставаться с главным тренером Фабио Челестини.

— Мне кажется, что нужно было убирать Фабио Челестини раньше, ведь все же видели, что результаты во второй части сезона были не очень хорошими. Уже стало понятно, что Челестини не контролирует команду, не является авторитетом для футболистов. А тут осталось два дня до матча со «Спартаком» в Кубке России, думаю, что вот эта встряска после ухода главного тренера может дать негативный результат, — сказал Газзаев.

В понедельник, 4 мая, ЦСКА и 50‑летний швейцарский специалист расторгли контракт по соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера красно‑синих был назначен Дмитрий Игдисамов.

Челестини возглавлял ЦСКА с июня 2025 года. Под его руководством команда стала обладателем Суперкубка России.

После 28 туров в Российской премьер-лиге (РПЛ) московский клуб располагается на шестой позиции, набрав 45 очков.

В следующем туре армейцы сыграют на выезде с «Пари НН». Встреча пройдет в понедельник, 11 мая, и начнется в 15:15 по столичному времени.

В Кубке России команда в финале Пути регионов встретится со «Спартаком». Игра состоится 6 мая на домашнем стадионе «красно-белых».