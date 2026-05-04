ЦСКА заплатит Челестини неустойку в 500 000 евро (Иван Карпов)
Фабио Челестини получит компенсацию в размере 500 000 евро за увольнение с поста тренера ЦСКА, сообщает инсайдер Иван Карпов.
По данным источника, это сумма между неустойкой за пятое (600 000 евро) и шестое места (300 000) по итогам сезона Мир РПЛ. После 28 туров армейцы занимают в текущем турнире 6-е место.
Сегодня красно-синие расторгли со швейцарцем контракт, рассчитанный до лета 2027 года.
Переговоры о расторжении были запущены после домашнего субботнего поражения от «Зенита» (1:3). И.о. тренера ЦСКА стал Дмитрий Игдисамов.
Челестини возглавлял ЦСКА с июня прошлого года.
В среду армейцы сыграют со «Спартаком» в финале Фонбет Кубка России в Пути регионов.
«Барса» ожидает до 80 млн евро в год дополнительного дохода после увеличения вместимости «Камп Ноу» до 105 000 зрителей
Андрей Назаров: «Ак Барс», до краев заправленный нашим лучшим в мире топливом, мчится в финал Кубка Гагарина. К КХЛ повышенное внимание во всем мире, рейтинги зашкаливают»
Сен-Луи о победе «Монреаля» в 7-м матче серии при 9 бросках: «Тампа» заслуживала большего, как и мы в 6-м матче. Но сегодня игру украл Добеш, а тогда – Василевский»
«Барса» ожидает до 80 млн евро в год дополнительного дохода после увеличения вместимости «Камп Ноу» до 105 000 зрителей
Андрей Назаров: «Ак Барс», до краев заправленный нашим лучшим в мире топливом, мчится в финал Кубка Гагарина. К КХЛ повышенное внимание во всем мире, рейтинги зашкаливают»
Сен-Луи о победе «Монреаля» в 7-м матче серии при 9 бросках: «Тампа» заслуживала большего, как и мы в 6-м матче. Но сегодня игру украл Добеш, а тогда – Василевский»