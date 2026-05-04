ЦСКА заплатит Челестини неустойку

Фабио Челестини получит компенсацию в размере 500 000 евро за увольнение с поста тренера ЦСКА, сообщает инсайдер Иван Карпов.

По данным источника, это сумма между неустойкой за пятое (600 000 евро) и шестое места (300 000) по итогам сезона Мир РПЛ. После 28 туров армейцы занимают в текущем турнире 6-е место.

Сегодня красно-синие расторгли со швейцарцем контракт, рассчитанный до лета 2027 года.

Переговоры о расторжении были запущены после домашнего субботнего поражения от «Зенита» (1:3). И.о. тренера ЦСКА стал Дмитрий Игдисамов.

Челестини возглавлял ЦСКА с июня прошлого года.

В среду армейцы сыграют со «Спартаком» в финале Фонбет Кубка России в Пути регионов.