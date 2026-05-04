Губерниев отреагировал на увольнение Челестини из ЦСКА

Известный спортивный журналист, телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал новость об увольнении Фабио Челестини с поста главного тренера московского ПФК ЦСКА. Сегодня, 4 мая, армейцы объявили об отставке швейцарского специалиста.

«Ой, уволился… Как же так? Что такое? Не тренер, а слабак!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

На данный момент ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 45 очков. Безвыигрышная серия команды в чемпионате России составляет пять матчей (три ничьих и два поражения). В следующем туре РПЛ ЦСКА встретится с «Пари НН». Матч состоится 11 мая.