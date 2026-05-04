Кордоба ответил комментатору Орлову

Футболист "Краснодара" Джон Кордоба высказался о комментаторе Геннадии Орлове.

"Мне все равно, что он назвал меня дельфином. Я не знаю кто это... Все равно, что про меня говорят", - сказал Кордоба "Спорт-Экспрессу".

Ранее Геннадий Орлов назвал Джона Кордобу "дельфином" и заявил, что он много симулирует.

Колумбийский футболист выступает в составе "Краснодара" с июля 2021 года. В текущем сезоне нападающий провел за клуб 37 матчей, забил 21 гол и отдал 9 результативных передач.