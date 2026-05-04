Денис Глушаков объяснил отставку Челестини из ЦСКА в преддверии дерби со «Спартаком»

Бывший российский футболист Денис Глушаков объяснил отставку Фабио Челестини из ЦСКА в преддверии дерби со «Спартаком». Армейцы сыграют с красно-белыми 6 мая в матче финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Неспроста руководство ЦСКА убрало Челестини. Наверное, специально, чтобы команда взбодрилась перед дерби со «Спартаком». Когда тренер меняется, всегда появляются новые эмоции, потому что видят, что что-то не так. Возможно, было недопонимание между игроками и тренером. Просто так подобные решения не принимаются. Пришли к выводу, что нужно менять специалиста. К новому чемпионату определятся с новым тренером. Такова жизнь каждого тренера», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

