Экс‑футболист ПСЖ и «Тоттенхэма» может пропустить до года из‑за травмы

Полузащитник «Сан‑Паулу» Лукас Моура получил разрыв ахилла, сообщается на сайте бразильского клуба.

© Матч ТВ

Моура травмировался в воскресенье во время матча чемпионата страны против клуба «Баия». 33‑летнему хавбеку диагностировали полный разрыв ахиллова сухожилия правой ноги. По информации СМИ, футболист выбыл из строя на несколько месяцев. В сложных случаях при подобных травмах восстановление может занять до года.

Моура выступает за «Сан‑Паулу» с 2023 года. Ранее он играл за лондонский «Тоттенхэм» и «ПСЖ». Вместе с французским клубом Моура завоевал 18 трофеев. За сборную Бразилии полузащитник провел 37 матчей, забил четыре мяча и стал победителем Кубка конфедераций.

Прямые трансляции матчей бразильской Серии А смотрите на телеканалах группы «Матч», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.