Букмекеры оценили шансы ЦСКА обыграть «Спартак» после отставки Челестини

Букмекеры оценили шансы ЦСКА обыграть «Спартак» в московском дерби в полуфинале Кубка России после отставки Фабио Челестини с поста главного тренера красно-синих. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Выход армейцев в следующий раунд оценивается коэффициентом 2,75. На победу ЦСКА в основное время можно поставить с коэффициентом 4,86.

Букмекеры считают фаворитом «Спартак». Выход красно-белых в финал оценивается коэффициентом 1,45. На победу спартаковцев в основное время можно поставить с коэффициентом 1,72.

Челестини был уволен 4 мая. Матч ЦСКА со «Спартаком» пройдет 6 мая и начнется в 20:00 по московскому времени.