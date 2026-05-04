«Барселона» будет дополнительно получать до 80 млн евро в год

«Барса» будет дополнительно получать до 80 млн евро в год после увеличения вместимости «Камп Ноу» до 105 000 зрителей (Cadena SER)
«Барселона» будет получать дополнительный доход благодаря увеличению вместимости «Камп Ноу».
По информации Cadena SER, после завершения строительства третьего яруса максимальная вместимость домашнего стадиона «Барселоны» составит 105 000 зрителей, что будет приносить клубу до 80 млн евро в год дополнительно. Отмечается, что на третьем ярусе стадиона также будут расположены VIP-ложи.
В общей сложности «Барселона» после реконструкции «Камп Ноу» планирует увеличение доходов на 350 миллионов евро. Ожидается, что полная вместимость арены будет достигнута к концу следующего сезона, однако приносить прибыль в полном объеме обновленный стадион начнет не раньше 2028 года.
