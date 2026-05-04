Пономарев ответил, кого хочет видеть главным тренером ЦСКА

Пономарев хочет видеть Игнашевича главным тренером ЦСКА
Сергей Игнашевич или другой российский специалист, воспитанник ЦСКА, должен стать главным тренером армейского клуба. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев.
Ранее ТАСС сообщал, что ЦСКА расторг контракт с Челестини. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Игдисамов, который до этого был старшим тренером в молодежной команде.
"Я бы хотел видеть тренером ЦСКА Сергея Игнашевича, он мне импонировал всегда, был главным тренером "Балтики", вышли в финал Кубка России, но вылетели из РПЛ. Показывали современную добротную игру, - сказал Пономарев. - Думал, что пойдут на приглашение российского доморощенного специалиста, но пригласили этого гастролера Челестини. Поэтому хочется, чтобы главным тренером ЦСКА стал российский специалист, выходец из клуба. А иностранцы только о деньгах в контракте думают".
Челестини 50 лет, он возглавил ЦСКА летом 2025 года. Под его руководством команда выиграла Суперкубок России, после 11 туров команда лидировала в турнирной таблице РПЛ. Безвыигрышная серия ЦСКА в чемпионате России насчитывает пять матчей (три ничьи, два поражения). После 28 туров ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице, в Фонбет - Кубке России армейцы сыграют в финале "пути регионов" против московского "Спартака" 6 мая.