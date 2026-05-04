Дзюба объяснил, почему назвал Эмери «тренеришкой»

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба рассказал, почему назвал Унаи Эмери «тренеришкой». Это случилось после проигранного матча «Спартака» с «Динамо» (1:5) в 2012 году. В то время Дзюба выступал за красно-белых, а Эмери возглавлял команду.

— У меня два личных вопроса. Первое: про твою историю с Эмери, когда ты вышел и сказал «тренеришка». У каждого было такое, когда тебя сажали [на скамейку запасных] и ты ненавидел тренера. Это было после того, как ты узнал, что его убирают, или нет?

— Нет, я ещё тогда не понимал. То есть были разговоры, слухи, что Валерий Георгиевич хотел вернуться, а вернётся или нет — ещё не было понятно.

— Почему я спрашиваю… Если ты знал, это просто в корне неправильно.

— Да, но я такой человек, я не скрываю. Просто мы играли с «Динамо». Это битва. Легендарных команд. Мы проигрываем 0:5, в перерыве [говорит]: «Иди выйди, переверни». Я вышел, забил, был ещё один момент. И потом мы заходим [в раздевалку], он говорит: «Ребят, ничего страшного, вы молодцы». И там понеслось. Все говорят: «Какие молодцы?» Начали ругаться, ораться, и всё. И из-за этого я вышел на эмоциях, — сказал Дзюба в новом выпуске на YouTube-канале Fonbet.