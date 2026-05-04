Эксперт назвал конвульсией решение ЦСКА уволить Челестини

Футбольный эксперт Андрей Созин отреагировал на отставку Фабио Челестини с должности главного тренера ЦСКА. Об уходе специалиста стало известно сегодня, 4 мая.

«ЦСКА затянул с отставкой Челестини. Я не знаю, жалел ли клуб денег на неустойку, продолжал ли верить в тренера. Но даже глухие, немые и слепые видели и говорили, что история с Фабио закончена. Что он просто дорабатывает свой контракт. Я не понимаю, зачем было ждать поражения от «Зенита»? Зачем так тянуть? Надо было либо увольнять Челестини раньше, либо дать ему испить эту чашу позора до конца. Видимо, в руководстве решили больше не злить болельщиков. Хотя это уже не поможет. Молодого парня – Дмитрия Игдисамова – просто кинули под молотки. Под мотивированный «Спартак» в главном матче сезона. С той игрой, что показывал ЦСКА последние матчи, шансов нет. Как он должен за два дня что-то исправить? Какой футбол он поставит? Как вылечит больных? Скажет Гайичу, которого унизил Луис Энрике, не падать? Ему бы лучше другой совет дать – с футболом после таких ошибок заканчивать. Лучше бы ЦСКА занял своё седьмое место и вылетел из Кубка, чем так. Этот сезон точно прошёл мимо. Зимой усилили состав, но никто из новичков не заиграл. Остальные – только сдали. В итоге перед молодым Игдисамовым поступают некрасиво. Человек мечтал возглавить основную команду, а его кидают под нож в пиковый момент кризиса, без времени на исправление ситуации. «Спартак» – фаворит, шансов на успех у ЦСКА почти нет. И если Игдисамов проиграет – он запомнит такой дебют на всю жизнь. Это будет удар. Так что решение ЦСКА уволить Челестини – конвульсия, подстава Игдисамова перед «Спартаком». ЦСКА должен был уволить Челестини. Но момент клуб выбрал неправильный. Замена напрашивалась либо раньше, либо уже после сезона», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».