Сборная России поздравила Слуцкого с днем рождения

Сборная России по футболу и московский ЦСКА поздравили бывшего главного тренера команд Леонида Слуцкого с днем рождения.

4 апреля тренеру исполнилось 55 лет.

— Желаем Леониду Викторовичу счастья, благополучия и бесконечной жизненной энергии, — говорится в заявлении пресс‑службы сборной России.

— Поздравляем с днем рождения экс‑тренера армейцев, который завоевал с клубом семь трофеев. Желаем Леониду Викторовичу крепкого здоровья, безграничного счастья и всего самого лучшего, — опубликовала поздравления пресс‑служба ЦСКА.

Слуцкий возглавлял ЦСКА в 2009–2016 годах, привел команду к трем титулам чемпиона России, дважды выиграл с командой Кубок России. Пост главного тренера сборной России он занимал в 2015–2016 годах. Сейчас Слуцкий возглавляет китайский клуб «Шанхай Шэньхуа».