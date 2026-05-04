Экс-футболист ЦСКА готов возглавить команду

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов заявил «Матч ТВ», что готов был бы принять предложение возглавить армейский клуб, если бы оно поступило, и хочет, чтобы командой руководил российский специалист.

© Матч ТВ

В понедельник ЦСКА объявил об уходе Фабио Челестини с поста главного тренера команды, контракт с швейцарским специалистом расторгнут по соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера «красно‑синих» назначен Дмитрий Игдисамов.

— Как вы отнеслись к отставке Челестини?

— Спокойно. Все к этому шло, все предпосылки были, плохие результаты и игра команды. Я думал, что это случится после матча со «Спартаком».

— Кто теперь должен возглавить клуб?

— Много ходит домыслов и слухов, пока я в них не верю. Считаю, что наши российские специалисты не хуже иностранных. Был Челестини, и что? Чем его тренировочный процесс отличается от тех же тренировок Игнашевича? Я не понимаю. Мы знаем психологию наших русских ребят. Обидно, что нам шанс не дают. Дают шанс людям, которые приезжают из‑за границы и работали до этого только помощниками в клубах. Мы для этого учились, играли, у нас много ребят, которые играли за границей. Почему они шанс не получают? Пришел бы человек и тоже бы занял шестое место, а у нас это шестое место пока занимает сам Челестини! Понимаете?

Приходили в РПЛ Абаскаль, Станкович… Ну и что они? А здесь есть свои тренеры. Мы знаем психологию футболистов, я знаю, где можно давить, к иностранцам тоже есть свой подход, но мы их очень сильно балуем. Когда я приехал в Испанию, мне дали два месяца, чтобы я выучил язык, потому что мне надо было давать интервью. А у нас приезжают люди, и у них водители и что‑то еще. Что это такое? Они живут в России по 5 лет и не могут дать интервью на русском языке. Это неуважение!

Я за то, чтобы в ЦСКА был русский тренер, я буду еще больше топить за них!

— Вы приняли бы предложение возглавить ЦСКА, если бы вам позвонили?

— Ну, а как можно было бы отказаться от такого предложения? Это мой клуб, за который я болею, я армеец! Я же не болею за «Краснодар», за «Зенит», болею за ЦСКА, потому что это мой клуб. Я за него переживаю, за ребят.

— То есть это своеобразная мечта?

— Ну да, это мечта, — сказал Кузнецов «Матч ТВ».

Челестини возглавлял ЦСКА с 2025 года. Под его руководством команда завоевала Суперкубок России.

ЦСКА с 45 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В последнем матче армейцы уступили дома петербургскому «Зениту» со счетом 1:3 в 28‑м туре МИР РПЛ.

В среду ЦСКА сыграет с московским «Спартаком» в финале Пути регионов FONBET Кубка России, начало — в 20:00.

Прямую трансляцию игры смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.