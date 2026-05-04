Алонсо призвали назначить тренером ЦСКА

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин призвал назначить испанского тренера Хаби Алонсо на пост главного тренера армейцев, передает РИА Новости.

© Газета.Ru

«Я, конечно, за российского специалиста. Если придет иностранец уровня Хиддинка, например, и поможет клубу прогрессировать, то буду за, конечно. Я был бы двумя руками и ногами за Хабио Алонсо. Нужен такой тренер, который даст развитие и клубу», — сказал Масалитин.

4 мая московский ЦСКА объявил об увольнении Фабио Челестини с поста главного тренера. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Игдисамов.

Челестини возглавил московский ЦСКА в июне 2025 года. Он подписал с клубом двухлетний контракт, который рассчитан до 30 июня 2027 года и включает опцию продления еще на один сезон.

После 28 туров РПЛ ЦСКА с 45 очками занимают шестое место. В последнем матче армейцы уступили дома «Зениту» со счетом 1:3. 6 мая команда сыграет со «Спартаком» в финале Пути регионов Кубка России.

Хабио Алонсо тренировал «Реал» с лета 2025 года. Всего за это время под руководством Алонсо команда провела 34 игры, 24 из которых завершились победой, а шесть — поражением. Его последним матчем в клубе стал финал Суперкубка Испании — мадридский клуб «Барселоне» со счетом 3:2. «Реал» вел 2:2, однако пропустил решающий мяч на 73-й минуте после рикошета от своего же защитника