Акинфеев поблагодарил Челестини

Вратарь московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев благодарен бывшему главному тренеру армейцев Фабио Челестини за проделанную работу. Об этом голкипер написал в своем Telegram-канале.

Ранее ТАСС сообщал, что ЦСКА расторг контракт с Челестини. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Игдисамов, который до этого был старшим тренером в молодежной команде.

"Спасибо, Мистер! Хочу поблагодарить Фабио и весь тренерский штаб за работу. Спасибо, что приняли команду в непростой момент, спасибо за Суперкубок России, спасибо за яркие матчи! И удачи в дальнейшем", - написал Акинфеев.

Челестини 50 лет, он возглавил ЦСКА летом 2025 года. Под его руководством команда выиграла Суперкубок России, после 11 туров армейцы лидировали в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Безвыигрышная серия ЦСКА в чемпионате России насчитывает пять матчей (три ничьи, два поражения). После 28 туров ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице, в Фонбет - Кубке России армейцы сыграют в финале "пути регионов" против московского "Спартака" 6 мая.

Ранее Челестини возглавлял швейцарский "Базель", с которым в сезоне-2024/25 стал чемпионом и обладателем Кубка Швейцарии, а также тренировал "Сьон", "Люцерн", "Лугано" и "Лозанну", с которой в сезоне-2015/16 стал победителем второго по силе дивизиона чемпионата Швейцарии.