Капелло: в «Реале» Роналдо подавал плохой пример

Капелло о Роналдо: «В «Реале» он подавал плохой пример. Берлускони спрашивал о нем – я ответил: «Он постоянно на вечеринках, думает лишь о женщинах». На следующей неделе написали, что он переходит в «Милан»
Бывший главный тренер «Реала» Фабио Капелло рассказал о недостаточном профессионализме Роналдо в период выступлений за мадридский клуб.
Роналдо выступал за «Реал» с 2002 по 2007 год.
«Когда Роналдо приехал в Мадрид, я спросил его: «Сколько ты весил, когда выиграл чемпионат мира?» [Он ответил:] «84 килограмма». «А сейчас? – 94». Он подавал плохой пример. Он не тренировался как следует и не побуждал к этому товарищей по команде. Поэтому мы с президентом решили расстаться с ним. Берлускони звонил мне [с вопросом]: «Как дела у Роналдо?» [Я ответил]: «Президент, он хорош. Но он подает неподобающий пример, постоянно ходит на вечеринки, набрал вес. Он думает только о женщинах». На следующий день в Gazzetta [написали]: «Роналдо переходит в «Милан», – сказал Капелло.
