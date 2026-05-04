Игрок «Интера» повторил «лунную походку» Майкла Джексона

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу повторил «лунную походку» известного певца Майкла Джексона, празднуя выигранный «нерадзурри» чемпионский титул. Накануне, 3 мая, «Интер» встречался с «Пармой» в матче 35-го тура Серии А. Игра проходила на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. В качестве главного арбитра выступил Кевин Боначина. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 2:0.

Благодаря этой победе «Интер» выиграл чемпионат Италии. Миланцы занимают первое место в турнирной таблице, набрав 82 очка в 35 матчах.

Отрыв от идущего вторым «Наполи» составляет 12 очков. «Парма» с 42 очками располагается на 12-й строчке.