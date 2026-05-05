Непомнящий: «Мечтаю, чтобы ЦСКА возглавил российский тренер. Позитивно бы отнесся к возвращению Слуцкого»

Бывший советник президента ЦСКА Валерий Непомнящий заявил «Матч ТВ», что хотел бы видеть российского тренера во главе армейской команды и позитивно отнесся бы к возвращению в клуб Леонида Слуцкого.

В понедельник армейцы объявили об уходе Фабио Челестини с поста главного тренера команды по соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера «красно‑синих» назначен Дмитрий Игдисамов.

Слуцкий возглавлял «красно‑синих» с 2009 по 2016 год, вместе с ним армейцы трижды победили в чемпионате России, завоевали два Кубка и два Суперкубка страны. В 2023‑м Слуцкий стал главным тренером китайского «Шанхай Шэньхуа».

— Вы бы хотели, чтобы ЦСКА возглавил российский специалист?

— Да, я об этом мечтаю! Я за отечественного специалиста в ЦСКА, это точно.

— Как бы вы отнеслись к возращению Слуцкого в команду?

— У меня есть некоторые сомнения. Конечно, позитивно, что тут говорить. Но, с другой стороны, он пошел по тому пути, где ищет вызовы, находит их, борется и выигрывает в этих моментах. Поэтому, может, для него это уже пройденная история и он не очень хотел бы входить в эту реку дважды. Хотя в истории много тренеров, которые возвращались не два раза, а больше, — сказал Непомнящий «Матч ТВ».

В среду ЦСКА сыграет с московским «Спартаком» в финале Пути регионов FONBET Кубка России, начало — в 20:00.

Прямую трансляцию игры смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.