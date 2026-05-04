$74.888.64

Михайлов об отставке Челестини: «Во время зимней паузы, грубо говоря, не тем занимались. Нет результата — нет тренера»

Матч ТВ

Двукратный олимпийский чемпион, бывший хоккеист ЦСКА Борис Михайлов заявил «Матч ТВ», что не удивлен отставкой главного тренера футбольного ЦСКА Фабио Челестини.

Двукратный олимпийский чемпион высказался об отставке Челестини
© ПФК ЦСКА

Ранее армейцы объявили об уходе Челестини с поста главного тренера команды по соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера «красно‑синих» назначен Дмитрий Игдисамов.

— Что думаете об отставке Челестини?

— Они начали здорово. А после перерыва стало ясно, что во время зимней паузы, грубо говоря, не тем занимались. Нет результата — нет тренера.

— Хотели бы, чтобы ЦСКА возглавил российский специалист?

— Это дело руководства любой организации. Уверен, что в России есть тренеры. Только с нашими специалистами руководители расправляются налево и направо, а с другими… Есть российские тренеры, которые сейчас находятся без работы, — сказал Михайлов «Матч ТВ».

В среду ЦСКА сыграет с московским «Спартаком» в финале Пути регионов FONBET Кубка России, начало — в 20:00.

Прямую трансляцию игры смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Главное сейчас
Матч ТВ: главные новости
Главное сейчас
Матч ТВ: главные новости