В руководстве «Реала» недовольны Мбаппе

В руководстве «Реала» недоумевают из-за отпуска Килиана Мбаппе с актрисой Эстер Экспосито, вызвавшего обсуждения в соцсетях.

1 мая Sky Sport опубликовал совместные кадры Мбаппе и Экспосито из Кальяри – пара посетила ресторан на Сардинии. О начале романа форварда «Реала» с испанской актрисой и моделью, получившей известность благодаря сериалу «Элита», сообщали в марте.

По информации As, «Реал» предоставил Мбаппе несколько выходных, однако в клубе остались недовольны тем, что форвард не смог избежать внимания СМИ и вел себя недостаточно сдержанно. Руководству мадридцев трудно понять поведение Килиана на фоне трудного периода команды. Кроме того, отдых Мбаппе и освещение его в прессе еще больше отдалили француза от партнеров по команде.

Отмечается, что участие Мбаппе в матче с «Барселоной» 10 мая по-прежнему остается под вопросом.