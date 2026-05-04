В руководстве «Реала» недовольны Мбаппе

В руководстве «Реала» недовольны публичным характером поездки Мбаппе в Италию с актрисой Экспозито. В клубе не понимают поведения Килиана в трудный для команды период (As)
В руководстве «Реала» недоумевают из-за отпуска Килиана Мбаппе с актрисой Эстер Экспосито, вызвавшего обсуждения в соцсетях.
1 мая Sky Sport опубликовал совместные кадры Мбаппе и Экспосито из Кальяри – пара посетила ресторан на Сардинии. О начале романа форварда «Реала» с испанской актрисой и моделью, получившей известность благодаря сериалу «Элита», сообщали в марте.
По информации As, «Реал» предоставил Мбаппе несколько выходных, однако в клубе остались недовольны тем, что форвард не смог избежать внимания СМИ и вел себя недостаточно сдержанно. Руководству мадридцев трудно понять поведение Килиана на фоне трудного периода команды. Кроме того, отдых Мбаппе и освещение его в прессе еще больше отдалили француза от партнеров по команде.
Отмечается, что участие Мбаппе в матче с «Барселоной» 10 мая по-прежнему остается под вопросом.
В руководстве «Реала» недовольны публичным характером поездки Мбаппе в Италию с актрисой Экспозито. В клубе не понимают поведения Килиана в трудный для команды период (As)
Игроки топ-20 ATP и WTA выразили недовольство уровнем призовых на «Ролан Гаррос»-2026 (Guardian)
Чимаев подтвердил, что Царукян выступит его секундантом в бою против Стрикленда: «Он делает меня счастливым»
В руководстве «Реала» недовольны публичным характером поездки Мбаппе в Италию с актрисой Экспозито. В клубе не понимают поведения Килиана в трудный для команды период (As)
Игроки топ-20 ATP и WTA выразили недовольство уровнем призовых на «Ролан Гаррос»-2026 (Guardian)
Чимаев подтвердил, что Царукян выступит его секундантом в бою против Стрикленда: «Он делает меня счастливым»