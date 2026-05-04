Полузащитник ЦСКА поблагодарил Челестини

"Было хорошее время". Обляков поблагодарил Челестини за работу от лица всех футболистов ЦСКА
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков от лица всех футболистов команды поблагодарил Фабио Челестини за работу.
По словам Облякова, команда почерпнула для себя много нового во время работы с Челестини.
- Было хорошее время. Бывали разные матчи, но мы вместе верили. Да, что?то не получилось. Спасибо вам за работу, было приятно. Мы для себя тоже что-то новое почерпнули. В плане тренировочного процесса, мышления. И за это мы вам все благодарны, - сказал Обляков в видео, опубликованном пресс-службой ЦСКА.
Сегодня, 4 мая, ЦСКА сообщил об отставке Фабио Челестини с поста главного тренера - специалист работал в клубе с лета 2025 года и помог клубу завоевать Суперкубок России.
По итогам 28 сыгранных туров красно-синие занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата страны с 45 набранными очками. В среду, 6 мая, "армейцы" сыграют на выезде с московским "Спартаком" в финале Пути регионов Кубка России. Напомним, что ЦСКА является действующим обладателем трофея.
