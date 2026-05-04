Полузащитник ЦСКА поблагодарил Челестини

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков от лица всех футболистов команды поблагодарил Фабио Челестини за работу.

По словам Облякова, команда почерпнула для себя много нового во время работы с Челестини.

- Было хорошее время. Бывали разные матчи, но мы вместе верили. Да, что?то не получилось. Спасибо вам за работу, было приятно. Мы для себя тоже что-то новое почерпнули. В плане тренировочного процесса, мышления. И за это мы вам все благодарны, - сказал Обляков в видео, опубликованном пресс-службой ЦСКА.

Сегодня, 4 мая, ЦСКА сообщил об отставке Фабио Челестини с поста главного тренера - специалист работал в клубе с лета 2025 года и помог клубу завоевать Суперкубок России.

По итогам 28 сыгранных туров красно-синие занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата страны с 45 набранными очками. В среду, 6 мая, "армейцы" сыграют на выезде с московским "Спартаком" в финале Пути регионов Кубка России. Напомним, что ЦСКА является действующим обладателем трофея.