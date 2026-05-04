Батраков повторил достижение Мамаева

Полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков повторил достижение десятилетней давности.

Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков сделал 22 результативных действия в текущем сезоне РПЛ. Таким образом, он установил рекорд среди российских полузащитников по числу результативных действий со времен сезона-2015/16, когда Павел Мамаев набрал 23 балла.

Всего в текущем сезоне Алексей Батраков провел за "железнодорожников" во всех турнирах 35 матчей и записал на свой счет 17 забитых мячей и 12 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего полузащитника в 25 миллионов евро, его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года.