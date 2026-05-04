Челестини обратился к болельщикам ЦСКА

Экс-тренер ЦСКА Фабио Челестини обратился к болельщикам после отставки.

© ПФК ЦСКА

- Я очень счастлив и горд, что такой опыт, такая команда были в моей жизни и в моей профессиональной карьере. Я никогда не забуду, насколько быстро прошлым летом мы стали единым целым, как быстро команда схватила наши идеи и начала показывать тот футбол, который, как я видел, очень радовал наших болельщиков. Несмотря на всю проделанную работу и непростые решения, которые мы принимали как на поле, так и за его пределами, вместе с руководством клуба мы, к сожалению, пришли к выводу, что что-то сломалось, а динамика команды была нарушена. Однако всё, что ни делается, – всё к лучшему. Я желаю ЦСКА только побед и трофеев. И буду всем сердцем болеть за команду в оставшихся матчах Кубка и чемпионата, - приводит слова Челестини пресс-служба клуба.

Сегодня, 4 мая, ЦСКА объявил об отставке Фабио Челестини с поста главного тренера, специалист работал в клубе с лета прошлого года. Под его руководством красно-синие завоевали Суперкубок России, одержав победу над "Краснодаром". Ранее Челестини занимал аналогичный пост в ряде швейцарских клубов.

По итогам 28 сыгранных туров ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 45 набранными очками в своем активе. В 28 туре чемпионата России красно-синие на своем поле уступили петербургскому "Зениту" со счетом 1:3. "Армейцам" предстоит сыграть на выезде с московским "Спартаком" в финале Пути регионов Кубка России - встреча состоится в среду, 6 мая.

Исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА стал Дмитрий Игдисамов - ранее он был главным тренером молодежной команды, а в 2026 году вошел в тренерский штаб основной команды.