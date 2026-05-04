Экс-тренер ЦСКА заявил о готовности вернуться к работе

Экс-тренер ЦСКА Владимир Федотов заявил о готовности вернуться к работе.

«Есть планы вернуться в работу. На все воля Божья, ребят! Это моя жизнь», – сказал Федотов.

Федотов работал с ЦСКА с 2022 по 2024 год. В дебютный сезон завоевал с командой Кубок России. Был уволен после финиша на шестой строчке РПЛ – на такой же позиции находятся армейцы сейчас.

За последний сезон Федотова сватали в «Рубин» и «Ростов».

Ранее ЦСКА объявил об отставке с поста главного тренера Фабио Челестини. Специалист завоевал с командой Суперкубок России в своем дебютном официальном матче.