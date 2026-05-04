Генич объяснил, почему комментировал матч «Акрона» с «Краснодаром» из Москвы

Константин Генич объяснил, почему комментировал из Москвы игру «Акрон» – «Краснодар».

© Sports.ru

– Почему ты не поехал комментировать игру в Самару?

– Потому что я не успеваю и туда, и сюда из-за Медиалиги в выходные.

– Можно сказать, что для тебя Медиалига важнее РПЛ?

– Да, эти недели так. Если бы на следующей неделе у меня была борьба за золотые медали, за тройку... Но у меня «Оренбург» – «Крылья», – сказал Генич.