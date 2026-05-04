Стало известно состояние газона "Лужников" перед суперфиналом КР

Состояние газона "Лужников" полностью соответствует требованиям для проведения суперфинала Фонбет - Кубка России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе олимпийского комплекса "Лужники".

Суперфинал Кубка России пройдет на стадионе "Лужники" 24 мая.

"Большая спортивная арена в очередной раз готова принять суперфинал Кубка России на самом высоком уровне. Состояние газона полностью соответствует всем необходимым требованиям и порадует как игроков, так и зрителей", - говорится в сообщении.

В решающем матче сыграют победитель финала "пути регионов" между московскими "Спартаком" и ЦСКА (6 мая) и сильнейших из противостояния финала "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" между "Краснодаром" и "Динамо" (7 мая). Первая встреча команд в Москве завершилась со счетом 0:0. "Лужники" примут суперфинал в пятый раз подряд.