Агент Лички ответил, готов ли тренер возглавить ЦСКА после ухода Фабио Челестини
Агент Анатолий Николаев, представляющий интересы бывшего главного тренера московского «Динамо» Марцела Лички, ответил на вопрос, готов ли чешский специалист возглавить ПФК ЦСКА. Накануне армейский клуб отправил в отставку швейцарца Фабио Челестини.
«Если ЦСКА захочет, он выйдет на Личку. И Марцел будет готов пообщаться, обсудить, но пока ничего не было. Да и сам клуб сейчас сосредоточен на подготовке к матчу со «Спартаком» в Кубке России, так что на данный момент обсуждать нечего. Но работать в России Личка готов», — сказал Анатолий Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.