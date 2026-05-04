Игроки «Манчестер Юнайтед» хотят видеть Кэррика тренером в следующем сезоне

Ключевые игроки «Манчестер Юнайтед» хотят, чтобы Майкл Кэррик продолжил тренировать команду в следующем сезоне.

По информации журналиста Алекса Крука, несколько футболистов, включая Бруну Фернандеша, Харри Магуайра и Матеуса Кунью, сообщили руководству клуба, что хотят видеть Кэррика во главе команды.

Бен Джейкобс отмечает, что Кэррик является одним из главных кандидатов на должность главного тренера «МЮ» на постоянной основе, однако боссы «Манчестер Юнайтед» по-прежнему хотят провести переговоры с несколькими тренерами, и выход в Лигу чемпионов не изменил планов клуба.