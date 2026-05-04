Генич высказался о положительном допинг-тесте нападающего «Спартака»

«Формулировку не понял». Генич — о положительном допинг-тесте Заболотного

Чемпионат.com

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о положительном результате допинг-теста нападающего «Спартака» Антона Заболотного, отметив, что не понял, почему форварду разрешили играть до конца сезона.

«Мне вот эта приписка интересна, что он может провести окончание сезона без всяких изменений. То есть его где-то на чём-то подловили, может, он завалил этот допинг-тест… Но при этом на данный момент его не отстраняют моментально, а разрешают доиграть до конца сезона. Эту формулировку я не очень понял», — сказал Генич в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Ранее сообщалось, что наказание Заболотного может варьироваться от предупреждения до нескольких лет дисквалификации. Ожидается, что решение по поводу санкции в отношении игрока будет принято после окончания срока контракта форварда со «Спартаком».

