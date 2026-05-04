Выяснилось, получит ли «Спартак» технические поражения из-за допинга игрока

Председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев заверил, что ситуации с допингом у нападающего «Спартака» Антона Заболтного не повлияет на клуб.

«Технические поражения «Спартака» с учётом положений Общероссийских антидопинговых правил, Всемирного антидопингового кодекса и футбольных регламентных норм в данной ситуации, думаю, не грозят» - заявил Алексеев.

В апреле 2026 года у Антона Заболотного — нападающего московского «Спартака» — обнаружили запрещённое вещество в допинг‑пробе, взятой во время внесоревновательного тестирования. Футболиста временно отстранили от тренировок и матчей, но уже 30 апреля РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) разрешило ему вернуться в строй.

Заболотный настаивает, что никогда не принимал допинг специально и хочет доказать свою невиновность. По данным журналистов, причина инцидента — случайность: Футболист много лет принимает лекарство для сосудов и всегда сообщал об этом РУСАДА. Во время зимних сборов команды в Турции кто‑то из его окружения купил похожий по виду препарат — с пометкой «плюс». В составе этого средства оказалось запрещённое вещество. Как только Заболотный узнал о проблеме, он сразу уведомил антидопинговую организацию.

Разбирательство по делу продолжится после окончания сезона.

Антон Заболотный перешёл в «Спартак» в июле 2025 года. В сезоне 2025/2026 он сыграл 16 матчей во всех турнирах: голов не забил, но сделал три результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до конца сезона.