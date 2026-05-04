ПСЖ проведет переговоры о трансфере Батракова

Спортивный советник «ПСЖ» Луиш Кампуш прилетит в Москву на переговоры по трансферу полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова после выступления парижан в Лиге чемпионов.

© Sports.ru

В апреле сообщалось, что «ПСЖ» рассматривает трансфер Батракова летом.

По данным инсайдера Ивана Карпова, это действительно так, переход россиянина запланирован на лето. В то же время «ПСЖ» не присылал скаутов на матчи «Локомотива» и не планирует: у клуба достаточно информации об игре Батракова, осталось лишь пообщаться с «Локомотивом» и представителями 20-летнего игрока.