ПСЖ проведет переговоры о трансфере Батракова

Кампуш из «ПСЖ» прилетит на переговоры по Батракову после завершения выступлений клуба в ЛЧ. Парижане планируют трансфер хавбека «Локо» на лето (Иван Карпов)
Спортивный советник «ПСЖ» Луиш Кампуш прилетит в Москву на переговоры по трансферу полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова после выступления парижан в Лиге чемпионов.
В апреле сообщалось, что «ПСЖ» рассматривает трансфер Батракова летом.
По данным инсайдера Ивана Карпова, это действительно так, переход россиянина запланирован на лето. В то же время «ПСЖ» не присылал скаутов на матчи «Локомотива» и не планирует: у клуба достаточно информации об игре Батракова, осталось лишь пообщаться с «Локомотивом» и представителями 20-летнего игрока.
