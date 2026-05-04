Вратарь «Реала» сможет сыграть в класико

Куртуа вернулся в общую группу «Реала» и сможет сыграть в класико. Решение по Мбаппе примут в среду
Вратарь «Реала» Тибо Куртуа сможет сыграть в класико.
Бельгийский голкипер, не игравший с марта из-за травмы бедра, полностью провел в общей группе сегодняшнюю тренировку, сообщает журналист Мельчор Руис. Ожидается, что Куртуа будет готов к воскресному матчу с «Барселоной» в рамках 35-го тура Ла Лиги.
Участие в класико Килиана Мбаппе, продолжающего восстановление после травмы задней поверхности бедра, остается под вопросом, но не исключено полностью. Ожидается, что «Реал» примет решение по итогам дополнительного обследования форварда в среду.
