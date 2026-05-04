Легионер «Акрона» поделился впечатлениями от борща

Уругвайский полузащитник «Акрона» Кевин Аревало рассказал в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР, что на сборах российской команды в Дубае впервые попробовал борщ.

Аревало перешел в «Акрон» из уругвайского «Монтевидео Сити» в январе 2026 года.

— На сборах в Дубае я впервые попробовал борщ! Ел его с хлебом — и было вкусно, мне очень понравилось. Ещё пробовал сырники, но это точно не моё. В России и Уругвае совершенно разные кухни и блюда; отличаются даже продукты, хотя называются так же. Например, сгущённое молоко: в России оно совершенно другое, не такое, как у меня на родине. А один раз случился казус. Мы с девушкой дома готовили ужин, и нам понадобился майонез. Я пошёл в магазин, чтобы его купить, и, вроде бы, взял то, что нужно. Но потом оказалось, что нет! Это было какое‑то масло, а не майонез. Но я уже добавил его в еду и только потом попробовал, что получилось. И это было просто ужасно. Я начал кричать на испанском, говорить: «Как я мог быть таким глупым? Зачем я добавил это сразу в еду? Надо же было сначала попробовать!» В итоге мы испортили весь ужин этим маслом, и пришлось заказывать новую порцию продуктов, потому что есть это было невозможно, — сказал Аревало в программе «Наши иностранцы» на телеканале МАТЧ ПРЕМЬЕР.

«Акрон» после 28 туров с 27 очками занимает 12‑е место в турнирной таблице РПЛ. В ближайшем матче тольяттинцы 11 мая примут «Ростов».

