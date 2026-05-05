Футболист «Сочи» желает «Краснодару» чемпионства в РПЛ

Защитник «Сочи» Вячеслав Литвинов поделился своим мнением об ходе чемпионской гонки в чемпионате России.

«Очень хочу, чтобы «Краснодар» второй раз взял чемпионство. Без разницы, «Зенит» это или другая команда, буду выкладываться на сто процентов. Если получится помочь, где-то в обороне хорошо сыграть, забить «Зениту», то буду только рад, чтобы «Краснодар» занял первое место» - высказался Литвинов.

В 28 туре чемпионата России «Зенит» на выезде победил ЦСКА со счётом 3:1 Благодаря этому успеху петербуржцы продлили свою серию без поражений до восьми игр в чемпионате. В турнирной таблице «Зенит» набрал 62 очка и занимает второе место.

«Краснодар» на выезде одержал победу над «Акроном» со счётом 1:0 Быки после этого матча имеют серию из восьми матчей без поражений. «Краснодар» занимает первое место в РПЛ с 63 очками на своём счету.

Следующую игру в РПЛ «Зенит» проведёт 10 мая дома против последней команды чемпионата «Сочи». «Краснодар» на выезде сыграет против московского «Динамо». Матч состоится 11 мая.

«Краснодар» - действующий чемпион России.