Футболист «Сочи» желает «Краснодару» чемпионства в РПЛ

Футболист «Сочи» желает, чтобы «Краснодар» взял чемпионство в РПЛ
Защитник «Сочи» Вячеслав Литвинов поделился своим мнением об ходе чемпионской гонки в чемпионате России.
В 28 туре чемпионата России «Зенит» на выезде победил ЦСКА со счётом 3:1 Благодаря этому успеху петербуржцы продлили свою серию без поражений до восьми игр в чемпионате. В турнирной таблице «Зенит» набрал 62 очка и занимает второе место.
«Краснодар» на выезде одержал победу над «Акроном» со счётом 1:0 Быки после этого матча имеют серию из восьми матчей без поражений. «Краснодар» занимает первое место в РПЛ с 63 очками на своём счету.
Следующую игру в РПЛ «Зенит» проведёт 10 мая дома против последней команды чемпионата «Сочи». «Краснодар» на выезде сыграет против московского «Динамо». Матч состоится 11 мая.
«Краснодар» - действующий чемпион России.