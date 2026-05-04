Защитник «Реала» выбыл на длительный срок

Защитник «Реала» Ферлан Менди выбыл на длительный срок из-за травмы.

Француз получил повреждение в первом тайме матча Ла Лиги против «Эспаньола» (2:0). Его заменили на 14-й минуте.

По результатам обследования у Менди диагностировано повреждение сухожилия прямой мышцы правого бедра.

Как сообщает COPE, в случае операции защитник пропустит около пяти месяцев. Отметим, что Менди получал аналогичную травму в апреле прошлого года, после чего не выходил на поле 7 месяцев.