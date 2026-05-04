Кокорин покинет «Арис» по окончании сезона, заявил гендиректор клуба: «В последнем туре будет трогательная церемония, проведем прощальный матч. Нам надо двигаться дальше»
Александр Кокорин покинет «Арис» по окончании сезона, сообщил гендиректор кипрского клуба Павел Гогнидзе.
По информации «РБ Спорт», 35-летний нападающий думает о завершении карьеры.
– У Саши был непростой сезон. Когда в таком возрасте получаешь серьезную травму и переносишь операцию, не всегда получается достичь наилучшей игровой формы.
С другой стороны, Саша уже футболист в солидном возрасте, а у нас в следующем сезоне планируется серьезное омоложение состава. С точки зрения логики мы хотели бы, чтобы у молодых футболистов была максимальная возможность себя проявить и получать максимум игрового времени. Так что нам надо двигаться дальше и строить команду в соответствии с задачами нового сезона.
Мы Саше очень благодарны. Этот футболист сыграл огромную роль в истории нашего клуба, в первом чемпионстве в истории «Ариса». Думаю, в последнем туре сезона на домашней игре с АЕК будет трогательная церемония прощания с Сашей, проведем прощальный матч.
– Кокорин завершает карьеру после сезона?
– Тут я за него не буду ничего говорить, потому что он не анонсировал какое-то окончательное решение. Лучше обратиться к самому Саше.
– Возможно ли у Александра какое-то дальнейшее взаимодействие с «Арисом», но уже не в статусе футболиста?
– Пока никакой конкретики на этот счет нет. Безусловно, у нас с Сашей замечательные отношения. Будем с ним в контакте, посмотрим, что принесет будущее, – сказал Гогнидзе.
Кокорин выступал за «Арис» с 2022 года – сначала на правах аренды из «Фиорентины», а затем после полноценного трансфера. В 112 матчах за клуб форвард забил 33 гола.
