Стали известны подробности состояния игрока "Крыльев Советов"

Полузащитника самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Ильзата Ахметова выписали из больницы. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Ранее ТАСС сообщал, что Ахметову диагностировали сотрясение мозга в результате столкновения с защитником московского "Спартака" Кристофером Ву в матче 28-го тура Мир - Российской премьер-лиги. Столкновение произошло на 72-й минуте. Ахметова унесли с поля на носилках. Встреча завершилась победой "Крыльев Советов" со счетом 2:1.

"Ильзата Ахметова выписали из больницы. Желаем скорейшего восстановления и возвращения на поле", - говорится в заявлении пресс-службы "Крыльев Советов".

Ахметову 28 лет, он выступает за "Крылья Советов" на правах аренды с лета 2025 года. В нынешнем сезоне на его счету 2 гола и 8 результативных передач в 31 матче различных турниров. Права на игрока принадлежат петербургскому "Зениту", куда он перешел зимой 2024 года из "Краснодара". По ходу карьеры полузащитник выступал за московский ЦСКА и казанский "Рубин". В составе "Зенита" игрок выиграл чемпионат (2024) и Кубок России (2024), вместе с армейцами - суперкубок страны (2018)