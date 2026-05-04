Кисляк высказался о работе Челестини в ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк обратился к бывшему главному тренеру команды Фабио Челестини после его ухода из клуба. В оставшейся части сезона красно-синими будет руководить россиянин Дмитрий Игдисамов. В среду, 6 мая, армейцы сыграют со «Спартаком» в финале Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Хочу поблагодарить Фабио Челестини и весь тренерский штаб за работу в этом сезоне! Вместе мы пережили много классных моментов – Суперкубок, победа в дерби дома, яркие матчи и голы. Вы многое дали и многому научили, всегда верили в нас! Желаю вам удачи и до встречи на футбольных полях. Ну а мы, под руководством Дмитрия Игоревича, продолжаем готовиться к Дерби Всея Руси», — написал Кисляк в телеграм-канале.