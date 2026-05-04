Галактионов отреагировал на информацию о том, что им интересуется ЦСКА

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о том, что им интересуется ЦСКА.

Сегодня, 4 мая, ЦСКА уволил с поста главного тренера Фабио Челестини.

"Вся наша команда и тренерский штаб сосредоточены на успешном окончании сезона. Хочу обратиться к представителям СМИ — относитесь к клубу уважительно, перепроверяйте информацию и не публикуйте недостоверную", — отметил Галактионов в беседе со "Спорт-Экспрессом".

Исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА после увольнения Челестини назначен Дмитрий Игдисамов. 6 мая армейцы сыграют со "Спартаком" в финале Пути регионов Кубка России.

"Локомотив" из Кубка вылетел. В воскресенье, 10 мая, железнодорожники сыграют дома с "Балтикой" в рамках 29 тура Российской Премьер-Лиги.