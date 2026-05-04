Футболисту «Челси» понадобилась кислородная маска после столкновения в матче АПЛ

18-летний дебютант «Челси» Джесси Дерри получил жуткую травму в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Ноттингем Форест».

Инцидент произошёл в компенсированное к первому тайму время. Дерри столкнулся головами с соперником и упал на газон. Игроку потребовалась кислородная маска. Он был заменен на Лиама Делапа.

Сейчас идет 88-я минута матча. «Челси» уступает со счетом 0:3.

