Выяснилось, останется ли Кордоба в «Краснодаре»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба не намерен предстоящем летом покидать команду. Об этом сообщили представители футболиста.

По словам представителей Кордобы, он является звездой в чемпионате России, а его семья довольно жизнью в Краснодаре и России вообще.

Кордоба выступает за «Краснодара» с июля 2021 года. Соглашение было подписано тогда сроком на четыре года. В ноябре 2024 года контракт был продлён до конца июня 2027 года с опцией возможного продления. Дебютировал 25 июля в матче РПЛ против «Урала». В этой же игре Кордоба забил свой первый гол в новой команде. В марте 2022 года «Краснодар» временно приостановил действие контракта, но уже в июне футболист вновь вернулся в клуб.

Колумбийский футболист многократно признавался лучшим игроком команды по версии болельщиков. С «Краснодаром» Кордоба стал чемпионом России сезона 2024/25 годов. Именно он забил победный гол в ворота московского «Динамо» в заключительном туре чемпионата. По итогам прошлого сезона Кордоба был признан лучшим игроком и нападающим РПЛ.

Всего за «Краснодар» Кордоба провёл 79 матчей, в который забил 152 гола. Трансферная стоимость футболиста составляет 10 млн евро.