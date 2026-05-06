Обладатель Кубка СССР высказался о смене тренера в ЦСКА перед дерби

Чемпион и обладатель Кубка СССР по футболу Александр Гришин заявил «Матч ТВ», что и. о. главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов не успеет улучшить игру команды за короткий срок, но смена тренера может взбодрить армейцев перед матчем Кубка России со «Спартаком».

© ПФК ЦСКА

Матч финала Пути регионов FONBET Кубка России состоится на стадионе «Спартака» в среду и начнется в 20:00.

Ранее ЦСКА объявил об уходе Фабио Челестини с поста главного тренера команды по соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера «красно‑синих» был назначен Игдисамов.

— Может ли смена тренера для ЦСКА сказаться в хорошую сторону?

— В таких играх тренер вообще практически ничего не решает. Тем более три дня до игры было, что может тренер сделать? Лучше он не сделает, только может помешать какой‑то установкой неправильной или выбором тактики. Поэтому то, что команду встряхнули, это хорошо. Отставка Челестини напрашивалась. Но если надо было менять Челестини, то после пятого тура после рестарта. Было очевидно, что команда не готова к возобновлению чемпионата. А сейчас уже ЦСКА доигрывает эти три матча. Если выиграют у «Спартака», то четыре. ЦСКА нужен топовый тренер хорошего уровня, который выигрывал уже какие‑то трофеи. Все‑таки ЦСКА — это топ. А в топе должен работать топовый тренер. Это мое мнение, — сказал Гришин «Матч ТВ».

Прямую трансляцию игры смотрите на телеканалах «Матч ТВ» (с 19:00) и МАТЧ ПРЕМЬЕР (с 19:55), а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.