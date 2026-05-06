Названо условие досрочного увольнения Семака

Стало известно условие досрочного увольнения Сергея Семака с поста главного тренера петербургского «Зенита». Об этом сообщает «Сила Спорта».

По информации источника, если сине-бело-голубые в нынешнем сезоне не станут чемпионами России, контракт со специалистом расторгнут в межсезонье. Соглашение Семака с «Зенитом» действует до конца сезона-2029/2030.

Уточняется, что руководство «Зенита» не устраивает вариант, при котором петербуржцы во второй раз подряд останутся без золотых медалей. Кроме того, команда Семака в нынешнем сезоне вылетела из Кубка страны.

Семак возглавил «Зенит» в 2018 году. При нем команда шесть раз победила в чемпионате страны, взяла два Кубка России и пять Суперкубков. За два тура до конца нынешнего сезона РПЛ «Зенит» на одно очко отстает от действующего чемпиона России «Краснодара».